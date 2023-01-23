Sesle gelen umuda vefa

Elazığ'da 24 Ocak depreminin 3. yılında duygusal bir buluşma yaşandı. Depremde eşi ve 2 çocuğu ile enkaz altından yaralı kurtarılan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesiyle hafızalarda yer edinen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe, Çelik ailesiyle bir araya geldi.



UMKE gönüllüsü Kuştepe, "Bugün bir aile olduk ama acılarımız hala yüreğimizde" dedi. Enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarılan Azize Çelik de o gün kendisine umut olan Kuştepe'yi hayatının sonuna kadar unutmayacağını söyleyerek "O benim kız kardeşim oldu artık" dedi.