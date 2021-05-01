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01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:00:00

Servis minibüsü karavana dönüştü

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Eyüphan Kara (31), arkadaşından 65 bin liraya satın aldığı eski model servis minibüsünü karavana dönüştürdü.

Aracın içerisine televizyon, klima, buzdolabı, yatak, mikro dalga fırın koyan Kara, Aracın sökülmesinden yapıldığı ana kadar gezenler, soranlar, fotoğraf çekenler oldu. Aracıma 230 bin lira civarında para verdiler, satmadım" dedi. Genç adam amacının Türkiye turuna çıkmak olduğunu dile getirdi.

Kara, "2,5 ay araçla uğraştım, eksikleri, evrakları, elektrik, mobilya işlemleri vardı. Tek tek kendi emeğimle yaptım. Aracın içinde 200 litrelik temiz su depom, 110 litrelik pis su depom, ayrıca aracın altında duş ve lavabo için de 200 litrelik ayrı bir depom var. Aracımda ev kliması bulunuyor, güneş panelleri mevcut. Böylelikle akülerimi dolduruyorum. 200 amperden 4 jel aküm var. Araç içerisindeki ışık ve donanımlar için invertörüm (güç çevirici) var. 220 volt bütün sistemi çalıştırıyorum. Buzdolabı, mikro dalga fırın, televizyon, internet, klima, ısıtıcı, tost makinem başta olmak üzere her şeyim var." Kara, karavanı en işi şekilde tasarlamak için geniş çaplı araştırma yaptığını anlatarak, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirmiş oldum." dedi. Kara, 30 bin lira harcama yaptığını dile getirerek, aracı satın almak ya da kiralamak için talepler aldığını kaydetti. Kara, aracın görenlerin ilgisini çektiğini belirterek, "Aracı sökülmesinden yapıldığı ana kadar gezenler, soranlar, fotoğraf çekenler oldu. Aracıma 230 bin lira civarında para verdiler, satmadım. Emeğim var, ben binmek istiyorum." ifadesini kullandı. Eyüphan Kara, karavanıyla en kısa sürede Türkiye turuna çıkmayı hedeflediğini söyledi. Salgın sürecinde karavanlara ilginin artığına işaret eden Kara, bu tarz girişimde bulunmak isteyenlere yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.

Etiketler : servis minibüs karavan eyüphan kara
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