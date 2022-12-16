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16 Aralık 2022 Cuma 00:04:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 00:04:00

İşçi servisi ile tır çarpıştı: 9 yaralı

Kaynak: AA

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Aksaray'da işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Servet Kılıç kontrolündeki tır, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Mithat Öztürk idaresindeki işçi servis minibüsü ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerle işçi servisindeki 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : Aksaray Kaza sağlık ekipleri
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