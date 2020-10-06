Serdar Oral kimdir, kaç yaşında nereli? Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral ölüm nedeni nedir?
Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral ölüm nedeni nedir? Serdar Oral kimdir, kaç yaşında nereli? Soruların yanıtları merak konusu oldu. Yıllar önce Özgü Namal ile Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşen Serdar Oral'ın bugün gelen ölüm haberi sevenlerini ve yakınlarını derinden üzdü.
Serdar Oral öldü mü, kimdir, kaç yaşında nereli? Serdar Oral neden öldü? Hastalığı neydi? Sorularına ilişkin merak edilen detayları bu haberimiz üzerinde derledik. Muğla'da yaşayan Özgü Namal'ın nefes terapisti eşi Serdar Oral kalp krizi geçirdi. Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oral, Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Serdar Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir süredir Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşamını sürdüren Serdar Oral 53 yaşındaydı.
Son olarak 2014 yılında yayınlanan 'Merhamet' adlı dizide başrol oynayan Özgü Namal, nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Namal'ın bu aşk ile birlikte hayatı değişti. İlk olarak oğlu Nefes'i kucağına alan güzel oyuncu, ardından kızı Elem Su’yu dünyaya getirdi.
Ardından Muğla'da bir köy evi yaptıran ve inzivaya çekilen Özgü Namal, burada doğal bir hayata başladı.
Bahçesine sebze ekerken, şöminesi için odun kırarken görüntüleri basına yansıdı. Hatta köy halkı, Özgü Namal’ın evinin olduğu bölgeye ‘Hanımın Çiftliği’ adını taktı.
Ailesiyle mutlu bir hayat süren Özgü Namal eşinin vefatıyla sarsıldı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Serdar Oral, sevenlerini yasa boğdu.
AHMET SERDAR ORAL KİMDİR?
Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında özel bir firmada genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Altı yıldır oyuncu Özgü Namal ile birlikte olan Ahmet Serdar Oral, gözler uzak bir yaşam sürüyordu. Çiftin 2 çocuğu var. Özgü Namal beraberliği ardından oyunculuğu bırakmıştı. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.
ÖZGÜ NAMAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
28 Aralık 1978'de Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.
1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.
Kurtlar Vadisi Dizisinde Polat Alemdarın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.
2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.
Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır.
4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Yanındaki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL’ye aldı.Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Bu beraberlikten Nefes ve Elem Su adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde ilk kez görüntülenmişti.
ÖZGÜ NAMAL DİZİLERİ - FİLMLERİ
1998 Bir Filiz Vardı Genç Filiz
1998 Affet Bizi Hocam Nehir
1998 İkinci Bahar Öğrenci
1999 Kerem Ayla
2000 Karate Can Zeliha
2000 Fosforlu Cevriye Ayten
2001 Yeditepe İstanbul Duru
2001 Cinlerle Periler Zeynep
2002 Beşibiryerde Ahu
2002 Havada Bulut Yorgiya
2002 Sır Çocukları Zeynep
2004 Büyü Sedef
2004 Anlat İstanbul Şenay
2005 Organize İşler Umut Ocak
2003-2005 Kurtlar Vadisi Elif Eylül
2006 Bebeğim Emel Erter
2006 Beynelmilel Gülendam
2006 Polis Funda
2006 Koca Kafalar
2007 Sihirli Oyuncakçı
2007 Bratz Türkçe seslendirme
2007 Mutluluk Meryem
2008 Güneşin Oğlu Şule
2008 İncir Çekirdeği Heda
2008 Koca Kafalar Özgü
2008 O... Çocukları Dona Aday
2008 Benim Annem Bir Melek Durusu can
2009 Masumlar Zeynep
2009-2011 Hanımın Çiftliği Güllü/Serap İsmail Cem
2012 Koyu Kırmızı Ümit
2013-2014 Merhamet Narin
2014 Yalnız Kurt Özgü Narman
2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var Ayşe
2014-2015 Yetenek Sizsiniz Türkiye Özgü Namal (kendisi) (Jüri)
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