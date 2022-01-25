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25 Ocak 2022 Salı 16:30:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 16:30:00

Seralarda dona karşı sobalı önlem

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Manisa'nın yüksek kesimlerinde yer alan Köprübaşı ilçesinde kış mevsimi sert geçiyor.

Manisa'nın yüksek kesimlerinde yer alan Köprübaşı ilçesinde kış mevsimi sert geçiyor. Gece -10 derecelere kadar düşen sıcaklıkta çiftçiler seralarının başında nöbet tutarak çileklerini don tehlikesine karşı koruyor.

Özellikle sabaha karşı seralarına gelen çiftçiler seraya su vererek önce sera içerisindeki nem dengesini koruyor. Ardından sera içinde yaktıkları sobayla da içerideki ısının yükselmesini sağlayarak don tehlikesinin önüne geçiyor.

Etiketler : Seralarda dona karşı sobalı önlem Manisa kar don
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