Sen üşüme teyzem!

Deprem bölgesine yardım götüren kahraman asker, ellerini sıkarak ısınmaya çalışan kadın depremzedeye montunu giydirdi. Mehmetçiğe kıyamadığı için montu almak istemeyen kadının "Ölümü gör" ifadelerini dinlemeyen askerin görüntüleri yürekleri ısıttı.



HER CAN KENDİ AİLEMİZDEN BİRİ GİBİ!

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sırada yardım dağıtımı ve asayiş görevleriyle vatandaşlara hizmet veriyor. Jandarma Özel Operasyon Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Ars "Kendi kardeşimiz, ağabeyimiz, babamız, evladımız göçük altındaymış gibi 24 saat esasıyla milletimizin yanındayız" dedi.

KOMANDONUN ŞEFKATİ GÖZ YAŞARTTI

Felaketin ilk anlarından itibaren kışlasından çıkan kahraman askerler, deprem bölgelerinde yardımlarını sürdürüyor. Bu kez gündeme gelen olayda, komandonun şefkati bir kez daha gözler önüne serildi. Depremden etkilenen bir kadının üşüdüğünü ve ellerini sıkarak ısınmaya çalıştığını gören asker, montunu çıkardı. "Ölümü gör" ifadelerini dinlemeyen asker, kadın depremzedeye montunu giydirdi.