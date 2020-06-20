  • BIST
    113612
  • Dolar
    6,8477
  • Euro
    7,6656
  • Altın
    383,4340
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Selfie yaparken 30 metreden yuvarlanan Dilara, yaralandı
Kalın: Libya Hükümeti orada olmamızı istediği sürece, orada olacağız
Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı yarın sona eriyor
Trump'ın seçim kampanyasında görevli 6 kişide korona tespit edildi
Libya ordusu: Sisi'nin açıklamaları apaçık bir dış müdahale ve savaş ilanıdır
Başkan Erdoğan'dan TV kanalı talimatı: İstanbul'da kurulacak
Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu yakalandı
Almanya'nın Türkiye'deki Kovid-19 testlerini tanıma kararı Türkler tarafından olumlu karşılandı
Zonguldak'ta atlı tim görevine başladı
Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa sert tepki
2 milyon Filistinlinin Gazze'de gıda güvenliği tehlikede
Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 158 bin 828'e yükseldi
Testi pozitif çıktı sosyal medyadan uyardı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 610'a yükseldi
Eritre'de alıkonulan Türk denizcilerin serbest bırakılmasıyla ilgili önemli detaylar
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan barolara 'yürüyüş' tepkisi
6 kişide koronavirüs tespit edildi, 12 dairelik blok karantinaya alındı
Ailesi kayıp başvurusu yaptı, cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Gülistan Doku'dan 168'inci günde de haber yok
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 bin 322'ye çıktı!
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Babalar Günü' mesajı
Metrobüsün içine yağmur yağdı, vatandaş şemsiyeyle yolculuk yaptı
Başkan Erdoğan: Dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceği açıkça görülüyor
20 Haziran 2020 Cumartesi 23:02:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 23:02:00

Selfie yaparken 30 metreden yuvarlanan Dilara, yaralandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, deniz kenarındaki uçurumda selfie çekmeye çalışırken dengesini kaybeden Dilara Ayağa (16), yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Vücudunda kırıklar olan Dilara, tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz manzaralı uçurumun en uç noktasına giden lise öğrencisi Dilara Ayağa, burada cep telefonu kamerasıyla selfie çekmeye çalışırken, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Toprak zemine düşen Dilara'yı gören çevredekiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yaralı Dilara'yı düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda kırıklar olan Dilara Ayağa burada tedaviye alındı. Dilara'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER