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27 Ocak 2023 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 16:00:00

"Selamsız Bandosu" 32 yıl sonra bir arada

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Selamsız Bandosu'nda karşılama komitesinde bando ekibine hayat veren maden emekçileri, emekliliklerinin ardından 32 yıl sonra bir araya geldi.

1987 yılında Şener Şen ve Uğur Yücel'in baş rolünü paylaştığı Selamsız Bandosu'nda karşılama komitesinde bando ekibine hayat veren maden emekçileri, emekliliklerinin ardından 32 yıl sonra bir araya geldi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 80'li yıllarda GLİ Kömür İşletmeleri'nde faaliyet gösteren bando takımı, ekibin en yaşlısı Hasan Hüseyin Aşar'ın ev sahipliğinde toplandı.

Etiketler : şener şen uğur yücel selamsız bandosu
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