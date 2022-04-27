VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail namlularına kafa tutan Osmanlı torunundan Türkiye'ye mesaj
Tarihi adım! Türk-Ay konferansı kuruldu
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa'da Rus fosil yakıt dönemi sona erdi
Bir tiyatro daha!
'6'lı Masa'da derin çatlak!
Ukrayna askeri Türk balistik zırhlarıyla korunuyor
İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı
İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin bir kişi daha yakalandı
BM, Suriye Anayasa Komitesini 28 Mayıs-3 Haziran'da Cenevre'de toplayacak
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi
Bakan Çavuşoğlu: Latin Amerika bölgesinde ilişkilerimizi geliştirmek için önem veriyoruz
Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Meral Akşener'in zor anları!
Suriye'de sıcak gelişme!
Savaş gemileri gönderildi! Yüksek teyakkuza geçildi
Maske kullanımında yeni döneme ilişkin genelge valiliklere gönderildi
Bellona ile evini hisset
Pekin'de Kovid-19 vakalarının görüldüğü 8 bölge daha 'riskli' ilan edildi
İkinci S-400 paketi alınacak mı?
Rusya duyurdu: İki ülkeye doğalgaz akışı kesildi
Bakan Akar'dan dikkat çeken açıklamalar
Taşlar engellilerin elinde takıya dönüşüyor
27 Nisan 2022 Çarşamba 10:06:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 14:44:00

Şelaleler ‘Mezopotamya' turizm rotasında

ABONE OL

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki tescilli doğa güzelliği Yabanardı ve Şeyhandede şelalelerinin "Mezopotamya" turizm rotasında yerini alması için çalışmalar hız kazandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki tescilli doğa güzelliği Yabanardı ve Şeyhandede şelalelerinin "Mezopotamya" turizm rotasında yerini alması için çalışmalar hız kazandı. Proje kapsamında Ankara'dan gelen uzman bir ekip, alanda inceleme yaptı.

Etiketler : Şelaleler Çermik ilçesi Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri
Eğlenceli set

Eğlenceli set
Oyunculuğa yeşil ışık

Oyunculuğa yeşil ışık
Dişçi molası

Dişçi molası
Kozmetik işine girdi

Kozmetik işine girdi
Yanlış bir şey yazmayın!

Yanlış bir şey yazmayın!
12 Milyonluk test sürüşü

12 Milyonluk test sürüşü
Can dostu ana kucağında

Can dostu ana kucağında
Monica Bellucci rüzgarı

Monica Bellucci rüzgarı
Aşk tam gaz

Aşk tam gaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER