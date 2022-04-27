27 Nisan 2022 Çarşamba 10:06:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 14:44:00
Şelaleler ‘Mezopotamya' turizm rotasında
Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki tescilli doğa güzelliği Yabanardı ve Şeyhandede şelalelerinin "Mezopotamya" turizm rotasında yerini alması için çalışmalar hız kazandı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki tescilli doğa güzelliği Yabanardı ve Şeyhandede şelalelerinin "Mezopotamya" turizm rotasında yerini alması için çalışmalar hız kazandı. Proje kapsamında Ankara'dan gelen uzman bir ekip, alanda inceleme yaptı.