Şekerler Pamuk Dede'den

14 yaşındaki torunu Esma Nur'un deprem sonrası travmadan çıkabilmesi için yıkıntıların arasında kalan seyyar tezgahını kurtarıp tekrar aktif hale getiren Vural, sonrasında diğer çocukların da yüzünü gülümsetmek istedi. Çocukların 'Pamuk Dede' diye seslendiği Vural, "Elimden gelen sadece bu" dedi.



Muammer Vural, "Bir çocuğun yüzünü güldürmek kadar güzel bir şey var mı?" diye soruyor.

SONER KAN