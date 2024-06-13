VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ferhat Göçer'den muhteşem konser!
İstanbul Gelişim Üniversitesi 10. Medya Ödülleri'nde Alem FM'e 3 Ödül!
Kiraz Festivali'ne davul-zurnalı açılış!
Tüm karşılaşma ortaya çıkman için!
"Mağdurum" dedi, şantajcı çıktı!
9 film izleyiciyle buluşacak!
13 Haziran 2024 Perşembe 09:53:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 09:53:00

Şeker hastaları ve karpuz: Tatlı ikilem

Kaynak: GUNES.COM

ABONE OL

Karpuz, yazın en sevilen meyvelerinden biri ve sırf şeker rahatsızlığından dolayı bu sulu kırmızı meyveden mahrum kalmak bazılarımız için gerçekten zor. Yaz aylarında serinletici bir dilim karpuzun tadını çıkarmak, birçok kişi için vazgeçilmezdir. Peki, şeker hastaları karpuz tüketirken nelere dikkat etmeli ve bu lezzeti güvenli bir şekilde nasıl yiyebilir? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan karpuz, serinletici ve lezzetli olmasıyla bilinir. Ancak, şeker hastaları için karpuz tüketimi bir soru işareti yaratabilir. Karpuzun kan şekeri üzerindeki etkileri ve şeker hastalarının bu lezzetli meyveyi nasıl tüketebileceği hakkında merak ettikleriniz bu yazıda.

KARPUZUN BESİN DEĞERİ

Karpuz, yüksek su içeriği ve düşük kalori seviyesi ile bilinir. 100 gram karpuz, yaklaşık 30 kalori içerir ve C vitamini, A vitamini, potasyum ve antioksidanlar bakımından zengindir. Ancak, karpuz aynı zamanda doğal şekerler içerir ve bu da kan şekerini etkileyebilir.

ŞEKER HASTALARI KARPUZU NASIL TÜKETMELİ?

1. Porsiyon Kontrolü: Karpuzun yüksek su içeriği, porsiyon kontrolü ile tüketildiğinde kan şekeri üzerinde olumsuz bir etki yaratma olasılığını azaltır. Küçük porsiyonlar halinde tüketmek önemlidir.

2. Dengeli Beslenme: Karpuzu tek başına değil, protein ve lif açısından zengin gıdalarla birlikte tüketmek kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir. Örneğin, karpuz dilimlerini bir avuç fındık veya bir dilim peynirle tüketebilirsiniz.

3. Kan Şekeri Takibi: Karpuz tükettikten sonra kan şekerinizi düzenli olarak kontrol etmek, meyvenin vücudunuz üzerindeki etkisini anlamanızı sağlar. Her bireyin vücudu farklı tepki verebilir, bu nedenle kişisel gözlem önemlidir.

DOKTORUNUZA DANIŞIN

Şeker hastaları için en güvenli yol, diyetlerinde herhangi bir değişiklik yapmadan önce doktorlarına veya bir diyetisyene danışmaktır. Uzmanlar, bireysel sağlık durumunuza ve ihtiyaçlarınıza uygun tavsiyeler verebilir.

Etiketler : karpuz şeker hastalığı intolerans karpuz peynir yaz
Simge yaz moduna geçti

Simge yaz moduna geçti
Türkan Şoray tekrar sahnede

Türkan Şoray tekrar sahnede
Sevgilisinin başucundan ayrılmadı

Sevgilisinin başucundan ayrılmadı
K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?

K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?
İndirimleri takip ediyormuş

İndirimleri takip ediyormuş
Charles Dance ile başrolde

Charles Dance ile başrolde
"Sevilmek güzel şey"

"Sevilmek güzel şey"
Milli takım aşkı marş yazdırdı

Milli takım aşkı marş yazdırdı
Haluk Bilginer 70 yaşında

Haluk Bilginer 70 yaşında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX