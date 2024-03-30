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30 Mart 2024 Cumartesi 07:32:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 07:32:00

Şehitlikte vefa örneği

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Yozgat'ta liseliler şehit kabirlerini ziyaret ederek, solmuş yazılarını ve bayraklarını yeniliyor, çevre temizliği yapıyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında aralıksız ziyaretlerini sürdüren öğrenciler, vefalarıyla topluma örnek oluyor.

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Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kent merkezi ve bazı köylerde bulunan şehit kabirlerini ziyaret ediyor. Şehitler için dua okuyan öğrenciler, ziyarette mezarların bakımlarını da gerçekleştiriyor. Lisenin Müdürü Aytaş Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'nün sosyal sorumluluk projesi kapsamında il merkezi ve köylerindeki şehit kabirlerini ziyaret ettiklerini söyledi.

ÇİÇEKLER SULANIP, DUA EDİLİYOR

Ziyarette, şehit kabirlerinin silinmiş yazılarını tazelediklerini, bayraklarını değiştirdiklerini ve çevre temizliği yaptıklarını anlatan Şahin, "Bu öğrenci merkezli bir projedir. Öğrencilerimiz ziyaretler sırasında çiçekleri sulayıp dua ediyor, manevi anlamda güçlü bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Fırsat buldukça civar köylerimizdeki şehit mezarlarını da ziyaret ederek hem ailelerine karşı bir vefa borcumuzu hem şehitlerimize karşı vefa borcumuzu yerine getirmiş oluyoruz" dedi.

Projeye katılan 10. sınıf öğrencisi Elif Özer "Köylerdeki şehit kabirlerini ziyaret ediyoruz. Duamızı okuyup, su döküyoruz. Bu şekilde şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Elif Şahin öğretmenleriyle şehit mezarlarındaki yazıları ve bayrakları yenilediklerini, temizliğini yaptıklarını dile getirerek, şehitlere minnet borcunu ödemeye çalıştıklarını belirtti.

Etiketler : yozgat liseli şehit kabirleri şehitlik vefa
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