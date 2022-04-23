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23 Nisan 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 18:00:00

Şehitlere saygı nöbeti

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Şanlıurfa Müftülüğü'nde memur olan Aslı Çalışkan, polis eşinin şahadetinden sonra işini bırakarak gönüllü olarak Şanlıurfa Şehitliği ve Müzesi'nde çalışmaya başladı. Genç kadın ‘Eşimle aynı uğurda şehit düşenlere daha yakın olabilmek istedim' dedi.

MÜZE İKİ YIL ÖNCE AÇILDI

Şanlıurfa'da 11 Temmuz 2016'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Hasan Hüseyin Çalışkan'dan geriye eşi Aslı Çalışkan ile 2 kızı kaldı. Eşinin şehadetinin öncesinde Şanlıurfa Müftülüğü'nde işe başlayan Aslı Çalışkan, kentte 2 yıl önce hayata geçirilen ve kurulumuna da destek verdiği Şehitlik Müzesi açılınca burada gönüllü olarak görev almayı talep etti.

Şehit eşi Aslı Çalışkan, "Buradaki şehit emaneti olan kıyafetlerin temizliğiyle de yakından ilgileniyorum" dedi.

KABİRLERİ HER GÜN GEZİYOR

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatıyla buraya görevlendirilen Çalışkan, şehitlik içerisindeki müzede görev yapmaya başladı. Her gün 20 kilometre uzaklıktaki yeni görev yerine giden Çalışkan, bir yandan müzedeki şehit eşyalarından oluşan emanetlerin muhafaza edilmesine katkı sağlarken diğer yandan ise her gün şehit kabirlerini ziyaret ediyor.

Etiketler : aslı çalışkan hasan hüseyin çalışkan şehit
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