Şehitler Abidesi'nde artı bir mutluluk

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından 'Melek Yüzler Çanakkale'de Dua'da' isimli etkinlik kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen 21 down sendromlu çocuk, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda şehitlikleri ziyaret etti. Programda, down sendromlu çocuklar aileleriyle, otobüsle Morto Koyu'ndaki Hisarlık Tepe'deki Şehitler Abidesi'ne geldi. Burada 21 metre uzunluğunda Türk bayrağı açan çocuklar, şehit mezarlarında dua etti.



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Kaşdemir, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın anlamlı bir gün yaşadığını belirterek, "Şehitler Abidesi'ndeki tören alanı, bugüne kadar birçok tören gördü ama gerçekten bugün bu meydanda yapılan en anlamlı törenden birini yaşıyoruz. Melek yüzler, bugün Çanakkale'deki Tarihi Alan'da Şehitler Abidesi'nde buluştu ve melek yüzler duada. Çanakkale hepimizin ortak değeri. Bu milletin ortak değeri. Bu milletin bütün unsurlarının ve fertlerinin ortak değeri. İnşallah bundan sonraki günlerde onları burada daha çok göreceğiz. Onlarla burayı daha anlamlı hale getireceğiz. İyi ki geldiler. Herkesi Çanakkale'ye bekliyoruz, davet ediyoruz. Çanakkale hepimizin ortak değeri ve paydası. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Onları unutmadık unutturmayacağız. Onları çok seviyoruz" diye konuştu.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, "Federasyon olarak 21 Aralık'ta 21 down sendromlu gencimizle 21 metre Türk bayrağımız ile şehitliğe geldik. Burada amacımız hem toplumsal farkındalık sağlamak hem de şehitlerimizi unutmamak. Çünkü bu vatanı onlara borçluyuz" dedi.