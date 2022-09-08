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08 Eylül 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 17:30:00

Şehit ve gazi çocuklarına ‘yazarlık eğitimi' verilecek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, şehit ve gazi çocuklarına yönelik hazırlanan "Yazıyorum Öyleyse Varım-Yazarlık Atölyesi Projesi" kapsamında Gazi Üniversitesi ile iş birliğinde lise öğrencilerine yazarlık eğitimi verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, şehit ve gazi çocuklarına yönelik hazırlanan "Yazıyorum Öyleyse Varım-Yazarlık Atölyesi Projesi" kapsamında Gazi Üniversitesi ile iş birliğinde lise öğrencilerine yazarlık eğitimi verilecek. Projeyle tarihe, edebiyata ilgi duyan şehit ve gazi çocuklarının, duygu ve düşüncelerini ifade etme yeteneklerinin geliştirilmesi, okuma ve yazmaya özendirilmeleri amaçlanıyor. Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından teknik altyapı ve destek sunulacak eğitimin konu başlıkları "Yazım Teknikleri, Yazma Stratejileri, Kelime Hazinesi Geliştirme Teknikleri Türkçe Dil Bilgisi" olarak belirlendi.

Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Gıyasettin Aktaş, Doç. Dr. Başak Uysal, Doç. Dr. Ülken Şen ve Dr. Öğretim Üyesi Özlem Cömert Bayrak'ın konuları anlatacağı eğitim, 8-9 Eylül 2022'de online yapılacak. Projeden 859 çocuk yararlanacak.

Etiketler : Şehit ve gazi çocukları Gazi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Gıyasettin Aktaş Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim
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