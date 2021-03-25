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25 Mart 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 12:02:00

Şehit ve gazi çocukları pistte! Minik yürekliler kayak öğreniyor

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Şehit ve gazi çocukları 'Şehitler diyarı' olarak bilinen Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi alıyor. "Minik Yürekliler Kayak Öğreniyor" projesi kapsamında çocuklar milli sporcu olmaya hazırlanıyor.

Kars Sarıkamış'ta "Minik Yürekliler Kayak Öğreniyor" projesi kapsamında, şehit ve gazi çocukları ile yetenekli öğrencilere, Cıbıltepe'de kayak eğitimi verilmeye başlandı. 8-15 yaş arası 40 çocuk belirli günlerde evlerinden alınarak kayak merkezine getiriliyor.

YETENEKLER KEŞFEDİLECEK

Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince, "Soğuğa destanın yazıldığı bu topraklarda başarılı öğrencilerimize kayak eğitimi vermeye başladık. Yetenekli çocukları keşfederek kayak sporuna kazandırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demir "Şehit ve gazi yakını çocuklarımız ile ekonomik durumu iyi olmayan fakat başarılı olan öğrencilerimizin, hem Sarıkamış'ı tanımalarını hem de kayak sporuyla tanışmalarını amaçladık" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, ilk defa kayak yaptıklarını ve çok eğlendiklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sunanlara teşekkür etti.

Etiketler : kars sarıkamış kayak şehitler diyarı
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