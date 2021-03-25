Şehit ve gazi çocukları pistte! Minik yürekliler kayak öğreniyor

Kars Sarıkamış'ta "Minik Yürekliler Kayak Öğreniyor" projesi kapsamında, şehit ve gazi çocukları ile yetenekli öğrencilere, Cıbıltepe'de kayak eğitimi verilmeye başlandı. 8-15 yaş arası 40 çocuk belirli günlerde evlerinden alınarak kayak merkezine getiriliyor.



YETENEKLER KEŞFEDİLECEK



Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince, "Soğuğa destanın yazıldığı bu topraklarda başarılı öğrencilerimize kayak eğitimi vermeye başladık. Yetenekli çocukları keşfederek kayak sporuna kazandırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demir "Şehit ve gazi yakını çocuklarımız ile ekonomik durumu iyi olmayan fakat başarılı olan öğrencilerimizin, hem Sarıkamış'ı tanımalarını hem de kayak sporuyla tanışmalarını amaçladık" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, ilk defa kayak yaptıklarını ve çok eğlendiklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sunanlara teşekkür etti.