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15 Nisan 2023 Cumartesi 00:28:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 00:28:00

Şehit savcı Kiraz ile ilgili olumsuz paylaşım yapan şüpheliye hapis istemi

Kaynak: AA

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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önce alıkonulduğu görüntüsünü sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önce alıkonulduğu görüntüsünü sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında, zincirleme şekilde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, DHKP/C'nin, Türkiye'deki anayasal düzeni silah zoruyla değiştirerek yerine Marksist, Leninist ilkelere dayalı bir düzen getirmeye çalışan ve bu amaca ulaşmak için kuruluşundan bu yana birçok öldürme, yaralama ve gasp gibi silahlı eylemler gerçekleştirmiş bir silahlı terör örgütü olduğu belirtildi.

DHKP/C'nin gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin ayrıntılı bilgilere de yer verilen iddianamede, Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol isimli örgüt mensuplarının 31 Mart 2015'te Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında rehin alıp şehit ettikleri ifade edildi.

İddianamede, soruşturma konusu olayda bir Twitter kullanıcısının, DHKP/C terör örgütü propagandası niteliğinde paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu hesabın Ezgi Eda Y. tarafından kullanıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, sanığın sosyal medya hesabından yaptığı çok sayıda paylaşımına da yer verildi.

İddianamede, Ezgi Eda Y'nin ifadesinde, sosyal medya hesabının kendisinin olduğunu ancak paylaşımları kendisinin yapmadığını savunduğu belirtildi.

İDDİANAME DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

İddianamede, Ezgi Eda Y'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimsetme ya da yayma amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Şüphelinin kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden farklı zamanlarda ancak aynı kast altında DHKP-C silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek paylaşımlarda bulunduğu aktarılan iddianamede, bu şekilde üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği kaydedildi.

İddianamede, Ezgi Eda Y'nin bu kapsamda zincirleme şekilde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelinin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Öte yandan iddianamede, Eda Ezgi Y. hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce düzenlenen tahkikat evrakının incelendiği, şüpheli hakkında, paylaşımlardan dolayı "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından Basın Bürosuna, "kamu görevlisine hakaret" suçundan da Bilişim Suçları Soruşturma Bürosuna suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi de yer aldı.

Etiketler : Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz İstanbul
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