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27 Haziran 2020 Cumartesi 15:43:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 15:43:00

Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün naaşı, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Adıyaman Yeni Mezarlık morgundan alınan 29 yaşındaki Gül'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Protokol üyeleri, şehidin eşi Hülya, annesi Rukiye ve babası Ali Gül ile diğer yakınlarına taziyelerini iletti.

Baba Ali Gül'ün metanetini kurduğu törende şehidin yakınları tabuta sarılarak göz yaşı döktü.

Şehidin eşi Hülya Gül, cenaze töreni öncesinde 2 aylık oğlu Metehan Gül ile konuşurken "Benim kalp gözüm açık değil sen gördün mü babayı? Baba sana ne dedi? Oğlumun kalp gözü açık, o babasını gördü." ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Yeni Mezarlıkta'ki şehitliğe defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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