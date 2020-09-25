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25 Eylül 2020 Cuma 21:43:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 21:52:00

Şehit çocuklarının helikopter hayali TEKNOFEST ile gerçek oldu

Kaynak: AA

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Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020 kapsamında bir grup şehit çocuğu helikopterle şehir turu attı. Etkinliğe, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

Etkinliğe katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, şehit çocuklarını polis ve jandarmaya ait helikopterlere bindirdi, çocukların keyifli anlarına eşlik etti.

Çocuklar, helikoptere binmeyi hayal ettiklerini söyleyerek yaşadıkları mutlulukları paylaştı.

Abdulhamit Gül, uçuş öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün çok büyük bir mutluluk içerisinde, ayaklarının yerden kesildiği bir festivalde olduklarını belirtti.

"TÜRKİYE UÇUŞA GEÇTİ, AYAKLARIMIZ YERDEN KESİLDİ"

Bu yıl 3'üncüsü Gaziantep'te yapılan TEKNOFEST'in dolu dolu geçtiğini, bu coşkuyu kadim topraklar olan Anadolu'ya getiren Selçuk Bayraktar ve tüm ekibine, Bakanlığa, ilgililere teşekkür eden Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Çok güzel etkinlikler var. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin projelerini izliyoruz. Yaklaşık 4 bin takım yarışlarda. Bizler de bu heyecanı yaşıyoruz. Türkiye uçuşa geçti, ayaklarımız yerden kesildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bugün şehit çocuklarımızla beraber, jandarma ve emniyet mensubu ağabeyleri sayesinde şehir turu heyecanı yaşadık."

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