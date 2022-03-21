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21 Mart 2022 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 17:30:00

Şehirden kaçıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu

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Elazığ'da yaşayan 3 çocuk annesi Ayfer Yıldırım (37), merkezde market işleten eşi Yıldıray Yıldırım'ı hayvancılık yapmak için ikna etti.

Elazığ'da yaşayan 3 çocuk annesi Ayfer Yıldırım (37), merkezde market işleten eşi Yıldıray Yıldırım'ı hayvancılık yapmak için ikna etti. Şehre 38 kilometre uzaklıktaki Koruk köyüne yerleşen çift, aldıkları 100 koyun ile çadırda hayvancılığa başladı.

Ayfer Yıldırım, devletten yüzde 65 destekle aldığı 880 bin liralık hibe ile çiftlik, süt sağım merkezi, ambar ve ev kurdu. Eşi ile sırt sırta vererek canla başla çalışan Yıldırım, koyun sayısını beş katına çıkardı. Yıldırım, "Her kadın çalışsın, kendi parasını kazansın" dedi.

Ayfer Yıldırım "Devletin desteğinden sonra koyunları çoğalttık. Bazen sattık bazen çoğalttık. Ama hiçbir zaman 300'ün altına inmedi" dedi.

Etiketler : ŞEHİRDEN KAÇIP DEVLET DESTEĞİYLE ÇİFTLİK KURDU Ayfer Yıldırım Elazığ
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