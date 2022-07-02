Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir hatları vapurunun aniden dümeni kilitlendi.



Karaköy İskelesine çarpan vapur nedeniyle çay ocağında bulunan çalışanın üzerine çay kazanı devrildi. Vapurda savrulan biri kadın iki yolcu da yaralandı.

Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 3 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.