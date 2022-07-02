Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 3 yaralı
Kaynak: aa
ŞH-DURUSU isimli İBB'ye bağlı şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük panik yaşanırken, çay ocağında bulunan çalışanın üzerine çay kazanı devrildi. Savrulan 2 kişi de yaralandı.
Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir hatları vapurunun aniden dümeni kilitlendi.
Karaköy İskelesine çarpan vapur nedeniyle çay ocağında bulunan çalışanın üzerine çay kazanı devrildi. Vapurda savrulan biri kadın iki yolcu da yaralandı.
Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 3 yaralı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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