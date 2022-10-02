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02 Ekim 2022 Pazar 20:24:00 - Güncelleme:02 Ekim 2022 Pazar 20:28:00

Şehidimizin vasiyeti yerine getirildi

Kaynak: AKŞAM - ŞEYHMUS ÇAKAN

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Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyeti tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Mersin Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, şehidin vasiyetini yerine getirdi.

Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetini içeren videoda, "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün" ifadeleri tüm Türkiye'yi harekete geçirdi.

Bunun üzerine Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu harekete geçti. Tollu, "Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı da kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getiriyoruz. Karayup Mahallemizde ikamet eden 7 yaşındaki Emine Sena Demirelimizin başta eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere yanında olacağız ve tüm masraflarını karşılayacağız" diye konuştu.

Etiketler : şehit kuzey ırak yusuf ataş
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