Şehidin oğluna özel sünnet konvoyu

Diyarbakır'da 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın 9 yaşındaki oğlu Can Sağlam'a Aydın'ın Efeler ilçesinde sünnet töreni düzenlendi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, Can için özel konvoy düzenledi.

Evinin önünde sünnet arabasına bindirilen Can, kendisi için özel olarak süslenmiş ve Türk bayraklarıyla donatılmış jandarma ve polis araçlarının sirenleri eşliğinde şehir turu attı. Can ile yakından ilgilenen jandarma ekipleri sünnet hediyesi vermeyi de ihmal etmedi.

Şehidin eşi Cansu Sağlam, sünnet töreni için kendilerini yalnız bırakmayan tüm jandarma ve emniyet mensuplarına teşekkür etti.

