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09 Ocak 2024 Salı 07:00:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 07:00:00

Şehidi yaşatan okul

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Kayseri'de yaşayan Hasan Ciddioğlu, 2004 yılında şehit düşen oğlunun adını taşıyan okulun gönüllüsü oldu. Sık sık gidip hediyeler götürdüğü okulun kırtasiye ve hırdavat malzemesi desteği sağlayan acılı baba, okulun bakım ve onarım işlerine de yardım ediyor.

GÖNÜLLÜ OLARAK YARDIM EDİYOR

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Ciddioğlu, Tunceli merkeze bağlı Kutuderesi Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada 2004'te şehit düştü. Şehidin adı memleketi Kayseri'de bir okula verildi, babası Hasan Ciddioğlu da hayatını bu okula adadı.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Ciddioğlu Ortaokulu'nu sık sık ziyaret eden, gönüllü olarak okula kırtasiye ve hırdavat malzemesi desteği sağlayan Ciddioğlu, okulun bakım ve onarım işlerine de yardım ediyor.

BÜTÜN EKSİKLERİYLE İLGİLENİYOR

Baba Hasan Ciddioğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli olduğundan dolayı okulun ihtiyaçlarını daha iyi anladığını söylüyor. Ciddioğlu, "Oğlum şehit olalı yaklaşık 20 yıl oldu ama hala dün gibi geliyor. Henüz 23 yaşındaydı. Okul oğlumun adını taşıyor diye içimden geldiği için gönüllü olarak okulla ilgileniyorum. Kimsenin bir talebi yok. Okulda ne eksik olursa kendi imkanım varsa kendim yaptırırım, yoksa kurumlardan talep ederim" diyor.

Okul müdürü Selçuk Şahin "Hasan amca okulumuza gelir. Bize hediyeler getirir ve moralimizi yükseltir. Okulumuza elinden geldiğince yardım yapıyor. Biz de onun gönlünü alıyoruz" dedi.

Etiketler : kayseri şehit okul serkan ciddioğlu
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