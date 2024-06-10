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10 Haziran 2024 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:10 Haziran 2024 Pazartesi 08:30:00

Şehidi yaşatan oda

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Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Antalya'daki ailesi, oğullarının eşyalarının bulunduğu bir anı odası oluşturdu.

Şırnak'ta, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Antalya Manavgat'taki ailesi, oğullarının okul dokümanları, askeri eşyalar, üniformalar, başarı belgeleri, fotoğraf ve kişisel eşyalarının bulunduğu bir anı odası oluşturdu.

Odanın tavanını Türk bayrağıyla kaplatan aile, Şen'in şehit olduğu sırada üstünde bulunan hücum yeleğini de odada sergiliyor.

Öte yandan Şen'in yakınları tarafından şehidin çok sevdiği otomobilinin temizliği yapılıp görmek isteyenler için evin garajına park edildi.

Etiketler : şırnak asker şehit
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