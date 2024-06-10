Şehidi yaşatan oda

Şırnak'ta, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Antalya Manavgat'taki ailesi, oğullarının okul dokümanları, askeri eşyalar, üniformalar, başarı belgeleri, fotoğraf ve kişisel eşyalarının bulunduğu bir anı odası oluşturdu.

Odanın tavanını Türk bayrağıyla kaplatan aile, Şen'in şehit olduğu sırada üstünde bulunan hücum yeleğini de odada sergiliyor.

Öte yandan Şen'in yakınları tarafından şehidin çok sevdiği otomobilinin temizliği yapılıp görmek isteyenler için evin garajına park edildi.