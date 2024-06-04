Seğirmeyle ilgili bu tespitler hayrete düşürüyor

Seğirmeyle ilgili bu tespitler hayrete düşürüyor

Vücutta bulunan seğirmelerin bir anlamı olduğunu biliyor muydunuz? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin (Kuddise sirruhu) büyük eseri Marifetname adlı eserinden alınan bu değerli bilgiler bugünün ve yarının habercisi olabiliyor. Biz de günümüze de faydalı bilgiler sağlayan Marifetname'den seğirmelerin anlamlarını sizler için derledik

Göz dışının seğirmesi: Sağda kötüleme, solda ziynettir.

Gözbebeğinin seğirmesi: Sağ gözde olursa sıkıntı, solda sevinçtir.

Göz kuyruğunun seğirmesi: Sağ göz için sevinç , solda maldır.

Gözün altı seğirmesi: Sağdaki iyiliğe , soldaki mevkiye alamettir.

Yanağın seğirmesi: Sağda olursa hayır , solda olursa mala işarettir.

Burun seğirmesi: Sağ tarafta kahır , sol taraftaki mevkiye alamettir.

Dudağın üst kısmının seğirmesi: Sağda olursa rızık , solda şenliktir.

Dudağın uç kısmının seğirmesi: Sağda zarar , solda esenliktir.

Başın üst kısmının seğirmesi: İyi bir makam ve mevkiden haber verir.

Başın ön tarafının seğirmesi: İyi bir devlet bulmaya işarettir.

Başın yan tarafının seğirmesi: Sağı ve solu hayırlı eyler.

Alnın seğirmesi: Sağda ise eğlence , solda ise habere işarettir.

Kaşın seğirmesi: Sağ ve sol her yer dostlukla dolar.

Kaş ortasının seğirmesi: Sağı zevk , solu kederdir.

Dudak altının seğirmesi: Sağda ve solda daima güzellik alametidir.

Çene seğirmesi: Sağda eğlence , solda güzellik işaretidir.

Kulağın seğirmesi: Sağda ve solda güzel habere işarettir.

Boğazın seğirmesi: Sağda mala , solda üzüntüye işarettir.

Arka omuzların seğirmesi: Sağda hüzün , solda keder alametidir.

Avucun seğirmesi: Her ikisinde de rızık ve mala işarettir.

Başparmağın seğirmesi: Sağda yük, solda üzüntüdür.

Şahadet parmağının seğirmesi: Sağ ve solda yeni sebeplere çıkar.

Ortak parmağın seğirmesi: Sağda olursa üzüntü , solda olursa neşedir.

Serçe parmağın seğirmesi: Sağda makam , solda gam işaretidir.

Yüzük parmağının seğirmesi: Sağda mal , solda hayır.