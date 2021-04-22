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22 Nisan 2021 Perşembe 22:00:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 22:00:00

Şefkatin açamayacağı kapı yok! Engelleri bitiren sevgi

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Kırşehir'de yaşayan Ali ve Sultan Gedik çifti, 7 yıl önce zihinsel engelli Efe'ye koruyucu aile oldu. Gördüğü yoğun sevgi ve şefkat sayesinde iyileşen Efe'ye önceki gün "hiçbir zihinsel engeli yoktur" raporu verildi.

Kırşehir'de yaşayan emekli imam Ali ve eşi Sultan Gedik, yıllar önce Kırşehir Müftülüğü'nde düzenlenen koruyucu aile seminerindeki anlatılanlardan etkilenerek bu yönde adım atmaya karar verdi. Daha önce koruyucu aile olan arkadaşının da tavsiye etmesiyle 2014 yılında Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuran Ali Gedik'e koruyucu aile statüsü verilerek, 4 yaşındaki Efe ile bir aile olmalarının ilk adımı atıldı.

KIZLARI DA ÇOK YARDIMCI OLDU

Eve geldiğinde hafif mental zihinsel engelli olan ve zaman zaman ağlama nöbetleri geçiren Efe'yi mutlu edebilmek için Ali ve Sultan Gedik ile çiftin 3 kızı da büyük fedakarlık gösterdi. İlk yıllarda Efe ile müstakil evlerinin bahçesindeki havuzda, kumlarda oynayan, onunla dağlarda gezen anne Sultan Gedik, geceleri yanında yatırarak sevgisini verdi. Efe, geçen 7 yılda aileden gördüğü sevgi ve şefkat ile hayata bağlanarak engelleri aştı.

61 yaşındaki baba Ali Gedik, 5 çocuğu olmasına rağmen yuvalardaki çocukların topluma kazandırılması adına koruyucu aile olmaya karar verdiklerini söyledi. Bir oğlunun askerden geldikten sonra geçirdiği rahatsızlık nedeniyle engelli kaldığını belirten Gedik, özellikle engelli bir çocuğa sevgilerini vermeyi amaçladıklarını ifade etti. Anne Sultan Gedik Efe'nin içindeki güzellikleri ortaya çıkarmak için çok gayret ettiklerini belirterek, hiçbir zaman pes etmediğini, mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Etiketler : kırşehir zihinsel engelli koruyucu aile
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