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Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği'nden İdlib'de Giyim Paketi Yardımı
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03 Kasım 2022 Perşembe 10:41:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 10:41:00

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği'nden İdlib'de Giyim Paketi Yardımı

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Daha önce Afrika, Asya, Suriye ve Türkiye'de gerçekleştirdiği çeşitli yardım faaliyetleriyle bilinen Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, mazlumlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Son olarak Suriye'deki savaşın etkileri azalmaya başlarken bölgede yaşayan halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden dernek, giyim paketi projesiyle Suriyeli çocuklara mutluluk kaynağı oldu. Sefalet, açlık ve yoksullukla mücadele eden tüm toplumlara yardım eli uzatmayı hedefleyen Şefkat Eli Derneği, Suriye'de İdlib bölgesinde giyim yardımı organizasyonu gerçekleştirdi.

Giyim Paketleri İçerisinde Temel Giyim Ürünlerinin Tamamı Yer Alıyor

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği tarafından organize edilen giyim paketi yardımında, bir insanın günlük yaşamda ihtiyacı olan her türden giyim ürünleri paket halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Çorap, pantolon, tişört ve ayakkabı giyim ürünlerinin yer aldığı giyim paketi, İdlib'de yoksullukla mücadele eden mazlumlara ulaştı. Proje kapsamında özelikle çocukların mutlu edilmesi amaçlanıyordu. Bu doğrultuda Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, giyim paketlerinin büyük bir bölümünü çocuklara yönelik olacak şekilde düzenledi.

Yetim Çocuklar Öncelikli Olarak Yararlanıyor

Ayrıca proje kapsamında yetim çocuklarına öncelik tanınıyor. Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği tarafından oluşturulan giyim paketlerinden İdlib'de yaşam mücadelesi veren yetim çocukları öncelikli olarak faydalandı. Çoğunlukla yetim ve öksüz çocuklara verilen giyim ürünleri, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Dernek, daha önce benzer bir projeyi Afrika için de başlatmıştı. Söz konusu proje kapsamında 400 Afrikalı çocuğa ulaşan Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, çocukların giyinme ihtiyaçlarını karşılamıştı.

Dernek İdlib' Yönelik Giyim Yardımı Yapmaya Devam Edecek

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş en çok çocukları ve kadınları etkiledi. İç savaşın etkilerinin azalmasıyla birlikte bölgeden uzaklaşmak zorunda kalan Suriyeliler tekrardan memleketlerine dönüyor. Bununla birlikte savaşın yıkıcı etkisi, henüz tam olarak geçmiş değil. Dolayısıyla bölgede ikamet eden Suriyeliler, geri dönüş yolculuğunda da birçok mağduriyet yaşıyor. Hayırseverlerden topladığı bağışlarla yoksullara ve mazlumlara deva olan Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, Suriye'ye yardım elini uzatmaya devam edecek. Dernek tarafından yürütülen giyim paketi ve diğer yardımların da aynı şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

Etiketler : Giyim Paketleri Suriye Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği
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