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22 Ocak 2022 Cumartesi 13:57:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 15:09:00

Sefaköy'de İETT otobüsü kazası! Yolcular camlar kırılarak çıkarıldı

Kaynak: AA-DHA

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İstanbul'da D-100 Karayolu Sefaköy yan yolda, İETT otobüsünün sağ ön lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği belirtilen kazada 7 kişi yaralandı. Otobüsteki yolcular camlar kırılarak çıkarıldı.

İstanbul'da D-100 Karayolu Küçükçekmece Sefaköy yan yolda İETT otobüsü kaza yaptı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

D100 kara yolu Sefaköy yan yolda Topkapı istikametinde seyreden İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen sebeple kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp refüje girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan 6'sı yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından otobüsün camları kırılarak tahliye edilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.

Etiketler : iett otobüsü sefaköy kaza yolcu yaralı kaza
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