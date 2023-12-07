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07 Aralık 2023 Perşembe 07:38:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 07:38:00

Sedat öğretmen 134 kütüphane kurdu, 579 okula kitap ulaştırdı

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Erzurum Hınıs ilçesi Şehit Ahmet Akdağ Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Sedat Emrem, okul kütüphanelerinin kitap ihtiyacı olduğunu görünce "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Kampanyası" başlattı.

Erzurum Hınıs ilçesi Şehit Ahmet Akdağ Ortaokulu'na 2018'de Türkçe öğretmeni olarak atanan Sedat Emrem, okul kütüphanelerinin kitap ihtiyacı olduğunu görünce "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Kampanyası" başlattı.

Sosyal medya başta olmak üzere yayınevlerinden kampanyaya destek isteyen Emrem'in çağrısı, kısa sürede karşılık buldu. Bugüne kadar yurt içinde 134 kütüphane kurdu, 579 okula 150 binden fazla kitap ulaştırdı.

Etiketler : erzurum öğretmen kütüphane kitap
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