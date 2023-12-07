Sedat öğretmen 134 kütüphane kurdu, 579 okula kitap ulaştırdı

Erzurum Hınıs ilçesi Şehit Ahmet Akdağ Ortaokulu'na 2018'de Türkçe öğretmeni olarak atanan Sedat Emrem, okul kütüphanelerinin kitap ihtiyacı olduğunu görünce "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Kampanyası" başlattı.

Sosyal medya başta olmak üzere yayınevlerinden kampanyaya destek isteyen Emrem'in çağrısı, kısa sürede karşılık buldu. Bugüne kadar yurt içinde 134 kütüphane kurdu, 579 okula 150 binden fazla kitap ulaştırdı.