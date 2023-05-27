VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pentagon'dan 'Türk bayraklı' paylaşım
Seçmenler oylarını nasıl kullanacak? İşte adım adım yapılması gerekenler
Halkbank, başantrenör Slobodan Kovac ile anlaştı
Hatay'da 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin inşası sürüyor
Türk savunma sanayisine Afrika'da sınır güvenliği görevi
Boğazköy Barajı'ndaki kirlilik iddiaları üzerine inceleme başlatıldı
27 Mayıs 2023 Cumartesi 23:25:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 23:25:00

Seçmenler oylarını nasıl kullanacak? İşte adım adım yapılması gerekenler

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda vatandaşlar 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Seçmenlerin yanlarında vatandaşlık numarasını taşıyan, resimli ve resmi bir kimlik belgesi bulundurması zorunlu olacak.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gidecek. Vatandaşlık numarasını taşıyan, resimli ve resmi bir kimlik belgesiyle oy kullanabilecek.

Seçmenler, Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oylarını 5 adımda kullanacak.

Seçmenler, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullandıkları yerde ve sandıkta oy verecek.

Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 5 adım şöyle:

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Sandık başına giden seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur seçmen
Arkadaş buluşması

Arkadaş buluşması
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Yetenek keşfedecek

Yetenek keşfedecek
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı
Sade Serenay

Sade Serenay
3 kuşak bir arada

3 kuşak bir arada
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX