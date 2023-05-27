Seçmenler oylarını nasıl kullanacak? İşte adım adım yapılması gerekenler

Seçmenler oylarını nasıl kullanacak? İşte adım adım yapılması gerekenler

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gidecek. Vatandaşlık numarasını taşıyan, resimli ve resmi bir kimlik belgesiyle oy kullanabilecek.

Seçmenler, Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oylarını 5 adımda kullanacak.

Seçmenler, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullandıkları yerde ve sandıkta oy verecek.

Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 5 adım şöyle:

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Sandık başına giden seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.