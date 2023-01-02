Şaziye nine çoraplarıyla Mehmetçiğin kalbini de ısıttı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesine bağlı Soğucak köyünde ikamet eden yaşayan 83 yaşındaki Şaziye Karışmaz, kış mevsimi dolayısıyla Mehmetçik için çorap örmeye başladı. Malzemeleri kendi imkanlarıyla temin eden Karışmaz, tamamladığı çorapları Bayburt'ta görev yapan askerlere hediye etmek üzere Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na teslim etti.

Bayburt'a gönderilen hediyeler düzenlenen programla Vali Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Albay Taha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun tarafından askerlere dağıtıldı. Şaziye Karışmaz, programa görüntülü bağlanarak, "Vatanımız sağ olsun. Askerlerimiz var olsun. Allah ömür verirse sağ oldukça yine örüp yine yollarım" dedi.

Vali Epcim, Karışmaz'a "Senin bize yaptığın iyilik sayesinde bütün jandarmadaki arkadaşlarımız ısındı. Çok duygulandık. Sizleri çok seviyoruz. Ellerinizden öpüyoruz" dedi.