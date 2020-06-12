Savcı Sayan açıkladı! Doğubeyazıt Starbucks'ta 'Demli çay 50 kr'
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından ABD'nin ünlü kahve zinciri Starbucks'ı tiye alan bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medyayı etkili kullanan siyasetçiler arasında yer alan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Doğubayazıt ilçesinden bir büfeye ait fotoğraf eşliğinde bir mesaj paylaştı.
"Bulaşık suyu tadında kahveleriyle (mocca late) ünlü zevksizlik örneği Amerikan cafesi degil, Tezek sobası üstünde mistik Ağrı dagi manzarasında sıcak ve demli bir çay. (50 kr) Üstelik "paran yoksa kalsın agabey" tadında.." diyen Sayan'ın paylaştığı fotoğrafta ise üzerinde Starbucks Doğubayazıt Büfe 4 yazan bir kulübe görülüyor.
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