23 Şubat 2024 Cuma 07:14:00 - Güncelleme:23 Şubat 2024 Cuma 07:14:00
Satrancın en küçük ustası
Tekirdağ'da başladığı satrançta Türkiye üçüncülüğü kazanan 6 yaşındaki Kumsal İşlek, şampiyonanın en küçük sporcusu olma unvanını elde ederek bronz madalya kazandı. İşlek, milli takıma katılmaya da hak kazandı.
Tekirdağ'da bir yıl önce başladığı satrançta Türkiye üçüncülüğü kazanan 6 yaşındaki Kumsal İşlek, şampiyonanın en küçük sporcusu olma unvanını elde etti, bronz madalya kazandı. Ayrıca İşlek, milli takıma katılmaya da hak kazandı. Kumsal, Avrupa Okullar Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.