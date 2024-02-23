Satrancın en küçük ustası

Tekirdağ'da bir yıl önce başladığı satrançta Türkiye üçüncülüğü kazanan 6 yaşındaki Kumsal İşlek,şampiyonanın en küçük sporcusu olma unvanını elde etti, bronz madalya kazandı. Ayrıca İşlek, milli takıma katılmaya da hak kazandı. Kumsal,Avrupa Okullar Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.