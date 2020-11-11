Satranç tarihle buluştu

Zirvedeki devasa heykellerin arasında gerçekleştirilen "Nemrut Dağı zirvesinde satranç tarihle buluşuyor" adlı etkinlik sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Dünyanın en yüksek açık hava müzesi olarak bilinen Nemrut Dağı'nda satranç etkinliği turizmimizin tanıtımında büyük önem taşıyor” dedi.