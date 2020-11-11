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11 Kasım 2020 Çarşamba 07:53:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 07:53:00

Satranç tarihle buluştu

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Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nda, satranç etkinliği düzenlendi.

Zirvedeki devasa heykellerin arasında gerçekleştirilen "Nemrut Dağı zirvesinde satranç tarihle buluşuyor" adlı etkinlik sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Dünyanın en yüksek açık hava müzesi olarak bilinen Nemrut Dağı'nda satranç etkinliği turizmimizin tanıtımında büyük önem taşıyor” dedi.

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