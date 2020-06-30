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30 Haziran 2020 Salı 13:07:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 13:07:00

Sarma sigara kulananlara kötü haber! 1 Temmuz itibariyle yasaklanıyor

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Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, cezai yaptırım geliyor.

Sigara kağıtlarına tütün doldurarak veya içi tütün doldurulmuş makaronların poşetlenip satılmasına, 26 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre yasak getirilmişti.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda değişiklik yapılarak ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdının doldurulmuş şekilde satışına 1 Temmuz itibariyle yasak getirildi.

Yarın uygulamaya girecek kanun ile artık bu tür faaliyetlerde bulananlara, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası hapis cezası uygulanacak.

2014'TE BENZER UYGULAMA

Benzer bir uygulama, 2014 yılında yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulan kaçak sigaralar için de getirilmiş ve yüzde 20’nin üzerine çıkan yasa dışı sigara satışı kısa sürede yüzde 4’e kadar gerilemişti.

Tütün ürünlerinden 2019 yılında yaklaşık 50 milyar TL ÖTV vergisi elde edildi. Buna karşın devletin, son yıllarda yaygın hale gelen yasa dışı açık tütün ürünlerinden kaynaklanan vergi geliri kaybının 15 milyar liraya yaklaştığı tahmin ediliyor.

300 BİNDEN FAZLA BAĞLANTI

Bu arada Türkiye’de, yasa dışı açık tütün ürünleri, sayıları 25 bini bulan sokak aralarındaki tütüncü dükkanlarında ve internet üzerinden 300 binden fazla bağlantı üzerinden satılıyor.

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