Şarkıyla başlayan Türkçe aşkı

Pakistan'ın Peşaver şehrinde yaşayan Zübeyde, babasının işi sebebiyle Suudi Arabistan'da doğup büyüdü. Genç kadın, bundan 10 yıl önce orada yaşadığı yıllarda Sami Yusuf’un 'Hasbi Rabbi' isimli şarkısındaki Türkçe sözlerden çok etkilendi. Türkçe’yi internetten araştırdı ve hiçbir yardım almadan tek başına dilimizi öğrendi.

ÇİZGİ FİLMLER SAYESİNDE İLERLEDİ

İnternetten videolar izleyerek Türkçe öğrenmeye başladığını söyleyen Han, dil bilgisini de yine online platformlar aracılığıyla geliştirdiğini anlattı. Han, başlangıçta "Niloya" gibi çocuk çizgi filmleri izlediğini ifade ederek, "Çizgi filmlerde yavaş konuşuluyor. Bu sayede öğrenmem olay oldu. Şu an diziler izliyorum, alıyorum her şeyi" dedi.

TÜRK YEMEKLERİNİ DE YAPMAYA BAŞLADI

Peşaver’de halkın Türkçe ile ilgilenmediğine ve İngilizce öğrenmeye çalıştığına dikkati çeken Han, "Bu sebeple şehirde Türkçe kitap yoktu. Yemek yaparken mesela kendi kendime pratik yapıyordum" dedi. Han ayrıca, evde internetten öğrendiği künefe, patlıcan, dolma, çorba ve çeşitli Türk yemek ve tatlılarını da yapabildiğini söyledi.

Zübeyde Han, "İnternette görüyorum. İstanbul, Mardin, Van. Şehirlerin isimlerini biliyorum ama gitmedim. Hayalim var. Türkiye’ye gitmek istiyorum. Van nasıl, Mardin nasıl, Kapadokya nasıl. İnternetten değil yakından görmek istiyorum. İnsanları yakından tanımak istiyorum" dedi.