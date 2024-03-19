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19 Mart 2024 Salı 07:17:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 07:17:00

Şarkılı türkülü tedavi

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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan hemşire Nilüfer Şimşek, yatarak tedavi gören çocuk hastalara bağlama ve gitar eşliğinde şarkılar seslendiriyor.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan hemşire Nilüfer Şimşek, mesaisinden arta kalan zamanlarda, yatarak tedavi gören çocuk hastalara bağlama ve gitar eşliğinde şarkılar seslendiriyor. Kimi zaman kendisine müzik öğretmeni arkadaşı Deniz Kakunç'un da eşlik ettiğini ifade eden Şimşek, moral ve motivasyonun hastalıkları atlatmada önemli bir faktör olduğunu, müzik yeteneğini çocuklar için böyle değerlendirmek istediğini belirtti.

Nilüfer hemşirenin çocukların yüzlerini güldüren bu aktivitesine zaman zaman Çınar ilçesinin Kılıçkaya İlkokulu/Ortaokulunda görev yapan müzik öğretmeni arkadaşı Deniz Kakunç da gitarıyla eşlik ediyor.

Hemşire Nilüfer Şimşek, hastanede yatarak tedavi gören çocuk hastalara moral ve motivasyon sağlamak, onları müzikle, şarkılarla hayata bağlamak istediklerini söyledi.

Kimi zaman kendisine müzik öğretmeni arkadaşı Deniz Kakunç'un da eşlik ettiğini ifade eden Şimşek, moral ve motivasyonun hastalıkları atlatmada önemli bir faktör olduğunu, müzik yeteneğini çocuklar için böyle değerlendirmek istediğini belirtti.

Şimşek, meslekte 13 yılını doldurduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Sadece ilaç değil, moral ve motivasyon da iyi bir tedavi yöntemidir diye düşünüyorum. Müzik yaparak, eğlenerek moral ve motivasyonla tedaviyi sürdürüyoruz. Mesaiden sonra eve gidiyorum ama aklım sürekli burada kalıyor. 'Daha neler yapabilirim, onlara nasıl destek olabiliriz?' diye düşünüyorum. Onlara yapabileceğim en güzel şey müzik. Böyle bir yeteneğim de var. Yeteneğimi bu şekilde onlarla paylaşmak beni de mutlu ediyor."

Tedavi sürecinde müziğin, eğlenceli zaman geçirmenin önemli olduğunu dile getiren Şimşek, bir araya geldikleri çocuk hastalarla zaman zaman oyun da oynadıklarını aktardı.

"En güzel şey güler yüz göstermek, onlara sıcak davranmak, kendi çocuğunuz gibi davranabilmek" diyen Şimşek, bu empatiyi yakalamanın önemli olduğunu vurguladı.

Etiketler : diyarbakır hemşire nilüfer şimşek bağlama
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