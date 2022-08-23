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23 Ağustos 2022 Salı 11:45:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 11:45:00

Şarkıcı Özgün, özel çocuklar için Kapadokya'da…

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Kapadokya Yetenekler Derneği, 26 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kendi çocuğu da Down sendromlu olan Şarkıcı Özgün, özel çocuklar için sahneye çıkacak ve şarkılarını onlarla birlikte seslendirecek.

KEYDER Little Prince Academy'nin (LPA) açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yanı sıra Türkiye'nin her yerinden gönüllülerin de katılımı ile saat 16:00 da gerçekleşecek. Özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin özel davetli olduğu açılış için Nevşehir ve ilçelerinden özel ulaşım desteği sağlanacak. Toplanma alanları ve saati KEYDER @keyderlpa sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Rasim Uzer İş Okulu Öğrencileri ve Ürgüp 80. Yıl Hanife Memiş Aksoy Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin de etkinlikleri ile sahne alacağı açılışta, KEYDER öğrencilerinin yetenek sergileri ve piyano dinletisi de yer alacak.

Kapadokya son yıllarda sadece kültür turizmi meraklıları için değil, aynı zamanda özel gereksinimli çocuklar için eğitim projeleri yürüten gönüllüler de için de çok önemli bir destinasyon haline geldi. Hasan Kalcı'nın kurucusu olduğu Kapadokya Özel Gereksinimli Yetenekler Derneği'nde Türkiye'nin yanında dünyanın birçok ülkesinden gelen uzmanlar ve eğitmenler özel gereksinimli çocuklarla çalışmak için gönüllü oluyor.

Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'nde RAM raporu olan çocuklar için çeşitli yetenek atölyeleri hayata geçiriliyor. Geniş bir arazi üzerine kurulu eğitim kampüsü niteliğindeki bu akademide özel gereksinimli bireylerin yeteneklerini keşfetmeleri hedefiyle modellenmiş 13 atölye bulunuyor.

Kendi çocuğu da Down sendromlu olan Şarkıcı Özgün, 26 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'nde özel çocuklar için sahneye çıkacak.

16.00 / Açılış

KEYDER ve Ürgüp 80. Yıl Hanife Memiş Aksoy Rehabilitasyon Merkezi Sergileri

Rasim Uzer İş Okulu Ok Atışı

Ürgüp 80. Yıl Hanife Memiş Aksoy Rehabilitasyon Merkezi Dans Gösterisi

Keyder Öğrencileri Şiir Dinletisi

Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Öğrencileri Kaşık Oyunu

Ürgüp 80. Yıl Hanife Memiş Aksoy Rehabilitasyon Merkezi Davul Gösterisi

KEYDER Öğrencileri Piyano Dinletisi

19.00 / Özgün Halk Konseri

Adres: Müze Yolu (Tourist Otel Arkası) Key Evi LPA Göreme, Nevşehir

Etiketler : Little Prince Academy KEYDER Öğrencileri Piyano Dinletisi
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