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22 Ekim 2022 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 19:00:00

Şarkı söylerken ameliyat oldu

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Ses telleri felç olan piyanist şantör Murat Yörü, müzik eşliğinde ameliyat edildi. Operasyonu gerçekleştiren doktor, 'Hastanın sesini ameliyat sırasında duyabilmemiz gerekiyordu, biz de şarkı söylettik' dedi.

YARI BAYGIN VAZİYETTEYDİ

Piyanist şantör Murat Yörü'nün, 14 yıl önce geçirdiği akciğer ameliyatına bağlı olarak ses telleri felç oldu. Yıllarca sesine kavuşmanın hayalini kuran 53 yaşındaki Yörü, önceki gün Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şarkılı türkülü bir operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyat sırasında yarı baygın olan Yörü'den doktorlar şarkı söylemesini istedi. Bu sırada hastaya ses teli implantı işlemi yapıldı.

MUTLULUĞUNU DİLE GETİRDİ

Operasyonu gerçekleştiren ve ameliyat sonrası açıklama yapan KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Necati Enver, "Ses teli implantını yerleştirirken hastayla konuşuyoruz. Yarı uyanık olmasının amacı hastanın sesini ameliyat sırasında duyabilmek" dedi. Piyanist şantör olduğunu ancak rahatsızlığı nedeniyle bu mesleği yapamadığını dile getiren Murat Yörü de, 'Sıradışı bir ameliyattı, tekrar şarkı söyleyebileceğim' diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Hastasına, kendisini ameliyat sırasında rahat hissedebilmesi için sanal gerçeklik gözlüğü (VR) takan Doç. Dr. Necati Enver, bu sayede yeni teknolojilerin eğitim ve hasta tedavisinde kullanılabileceğini uygulamaya geçirmiş oldu.

Etiketler : piyanist ameliyat murat yörü
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