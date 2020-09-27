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27 Eylül 2020 Pazar 06:56:00 - Güncelleme:27 Eylül 2020 Pazar 08:07:00

Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaynak: IHA

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Sarıyer'de hasarlı trafik kazası sırasında taraflar tutanak tutarken meydana gelen ikinci kazada 6 kişi yaralandı. Büyükdere Caddesi'nde, Beşiktaş istikametinde 3 aracın sürücüsü hasarlı zincirleme trafik kazasına karıştı. Sürücüler araçlarından inerek kaza tutanağı tuttuğu sırada ikinci kaza meydana geldi. Aynı istikamette seyir halindeki cip ile taksi kontrolden çıkarak çarpıştı. Araçlardan biri daha sonra hasarlı kazaya karışan otomobillere ve sürücülerine çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürdü.

Sarıyer’de yağış sonrası meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sırasında, taraflar araçlarının başında beklediği sırada bir kaza daha meydana geldi. Toplam 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza gece 03.30 sıralarında Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İlk olarak 3 aracın sürücüsü yağış sonrası kaygan zeminden dolayı maddi hasarlı zincirleme trafik kazasına karıştı. Sürücüler araçlarından inerek kaza tutanağı tuttumaya başladı. O sırada aynı istikamette seyir halindeki taksi ve cip kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaydeden sürücüler ilk kazaya karışan araçlara ve sürücülere çarptıktan sonra demir korkuluklara çarpıp durdu. Savaş alanına dönen kaza alanından 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıların ilk müdahalesini yaptıktan ambulansla sonra çevredeki hastanelere götürdü.

Kaza sonrası Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yoğunluğu normale döndü.

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