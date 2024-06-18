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18 Haziran 2024 Salı 22:55:00 - Güncelleme:18 Haziran 2024 Salı 22:55:00

Sarıkamış'ta papatya zamanı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Hamamlı köyü kırsalında, yağışların ardından havaların ısınmasıyla papatyalar açtı.

Fotoğraf tutkunları, "papatya tarlası"nı andıran bölgede uzun süre vakit geçirip çiçek fotoğrafları çekti.

Amatör fotoğrafçılardan Muhammed Çetinkaya, yağışlardan sonra doğanın canlandığını belirterek, "Papatya tarlaları Sarıkamış'ın ilgi odağı oldu. Biz de amatör fotoğrafçılar olarak papatyaları çekmeye geldik. Herkesi Sarıkamış'ın güzel doğasına bekleriz." dedi.

Etiketler : Kars Sarıkamış Papatya
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