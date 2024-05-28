Şanlıurfa'yı Kültür Yolu Festivali heyecanı sardı!

Meltem Dağaşan, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyanın pek çok ülkesinden satın aldığı geleneksel kıyafetli bebeklerden oluşan koleksiyonunu sergiledi.

Dağaşan, Karaköprü ilçesindeki Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde "Geleneksel Kıyafetli Oyuncak Bebekler" sergisini açtı.

Sergide, Dağaşan'ın Japonya, ABD, Çin, Endonezya, Bulgaristan, İtalya, Almanya, Yunanistan, Makedonya, Özbekistan, Moğolistan, Meksika gibi ülkelerden koleksiyonuna kattığı geleneksel kıyafetli yaklaşık 1500 bebek yer aldı.

Meltem Dağaşan, gazetecilere, koleksiyonunun geleneksel kıyafetli dünya bebeklerinden oluştuğunu söyledi.

Dünyanın neredeyse her ülkesi, adası, etnik grubunu burada sergilediğini anlatan Dağaşan, müze kurarak bu oyuncakları orada sergilemeyi planladığını belirtti.

15 yaşlarındayken arkadaşının Rusya'dan bir bebek getirmesiyle bu hikayenin başladığını ifade eden Dağaşan, daha sonra kendisinin gezdiği ülkelerden bebekleri topladığını kaydetti.

Dağaşan, "Aslında amacım bu bebekleri evimin küçük bir bölümünde sergilemekti ama artık bu bir tutku ve yaşam biçimine dönüştü. O kadar büyüdü ki bunu insanlarla paylaşmak istiyorum." dedi.

Amacının ırk, dil, din herhangi bir ayrım olmadan bütün insanların bir arada yaşayabileceğini göstermek olduğunu dile getiren Dağaşan, şöyle tamamladı:

"Bebek deyip geçmemek lazım. Bebek bir ülkenin kültürünü, sosyal yapısını, dini inancını, ekonomik durumunu pek çok şeyini yansıtmakta. Bunları bir araya getirme amacım ırk, dil, din herhangi bir ayrım olmadan bütün insanların bir arada yaşayabileceğini göstermek. Benim bebeklerim çok huzurlu, çok mutlu yaşıyorlar. Aslında çok güzeliz. Bütün bu farklılıklarımızla ve çeşitliliklerimizle güzeliz dünyada. Bu kadar farklı kültür, bu kadar farklı insan grubu olmasa dünya bu kadar güzel olmazdı. İsteğim odur ki işte savaşlar var, savaşlar devam ediyor. Bunların sona ermesi. Hep beraber buradaki gibi huzurla yaşayabilmek, bir arada olmamızın keyfini çıkartarak yaşayabilmek. Çeşitliliğimizin farkına vararak, bunun zevkine ererek bir arada yaşayabilmek ve özellikle çocuklar için bu farkındalığı oluşturmak istiyorum."

Sergi, 2 Haziran'a kadar gezilebilecek.

TÜRKAN ŞORAY, ŞANLIURFA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE SEVENLERİYLE BULUŞTU

"Türk sinemasının sultanı" olarak bilinen Türkan Şoray, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında söyleşiye katıldı.

Şoray, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde Şanlıurfalı sevenleriyle buluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde söyleşi gerçekleştiren Şoray, uzun süredir ziyaret etmek istediği kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sevenleriyle her buluşmasında büyük bir heyecan yaşadığını vurgulayan Şoray, şöyle konuştu:

"Çok istediğiniz bir şey olunca insan çok heyecanlanıyor. Sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu etti. Şanlıurfa, uygarlıkların ilk toprağı, tarihi, insanları, yemek kültürü, her şeyiyle bizim kalbimizde ve zihnimizde yer etmiştir. Bu akşam dönebilirdim, dönmek istemedim. Şanlıurfa'da kalacağım, doya doya Urfa'yı yaşamak istiyorum, insanlarıyla kucaklaşmak istiyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Şanlıurfa ülkemizin en nadide kentlerinden birisi, gerçekten ülkemi ve halkımızı çok seviyorum. İyi ki bu topraklarda doğmuş, yaşıyoruz."

Usta oyuncu, sinema hayatının ayrıntılarına ilişkin de bilgi verdi.

Türkan Şoray, bir hayranının "Hangi erkek başrol oyuncusuyla daha fazla oynamak isterdiniz?" sorusuna ise "Yılmaz Güney" cevabını verdi.

Sanatçı, söyleşinin sonunda hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

SOLOTÜRK'TEN ŞANLIURFA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE GÖSTERİ UÇUŞU

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen festival kapsamında Şanlıurfa'ya geldi.

Eyyübiye Millet Bahçesi çevresinde gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK'ü, çok sayıda kişi izledi.

Akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, alkışlarla ekibe destek verdi.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ile bazı protokol üyeleri de gösteriyi izledi.

HÜLYA KOÇYİĞİT, ŞANLIURFA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE SEVENLERİYLE BULUŞTU

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında söyleşiye katıldı.

Usta oyuncu Koçyiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen festivalde Şanlıurfalı sevenleriyle buluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde söyleşi gerçekleştiren Koçyiğit, daha önce gelip gördüğü kentin edebiyata, kültüre ve sanata ilgi göstermesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Türk sinemasının halkla bütünleştiğine işaret eden Koçyiğit, insanların sevgisini hak edebilmek için çok çalıştığını anlattı.

Sevginin sanatçılar için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Hayat, birbirimizi anladıkça, bir arada oldukça, birbirimize sevgimizi gösterebildikçe güzelleşiyor. Hepiniz hoş geldiniz, çok mutluyum. İyi ki beni davet ettiniz. Tabii ki Şanlıurfa'ya ilk gelişim değil defalarca bu kenti ziyaret ettim. En son geldiğimde de Göbeklitepe'yi ziyaret etmek nasip olmuştu ama şimdi tekrar geleceğim, bu sefer de Karahantepe için geleceğim, orayı da çok merak ediyorum. Fırsat buldukça zaten geliyorum. Gerçekten Şanlıurfa çok bereketli bir şehir çok severek geldiğim bir şehrimiz, iyi ki buradayım."

Usta oyuncu Koçyiğit, sinema hayatının ayrıntılarına ilişkin de bilgi verdi.

ŞANLIURFA KEBAPLARI, KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Şanlıurfa'ya özgü ciğer, patlıcan, domates ve tandır kebabı, Kültür Yolu Festivali'nde damakları şenlendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, "kebap diyarı" olarak bilinen Şanlıurfa'nın yöresel lezzetleri de görücüye çıktı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen şefler ile Şanlıurfalı kebap ustaları, kente özgü kebapları birlikte hazırladı.

Hem göze hem mideye hitap eden kebaplar ile usta şefler maharetlerini sergiledi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Sözcüsü Şef Hasan Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın birbirinden muhteşem lezzetlere sahip olduğunu söyledi.

Kente dışarıdan 11 şefin festival kapsamında geldiğini belirten Durmaz, "Bizler şefler olarak burada ağırlandık, muhteşem lezzetler yaptık. Şanlıurfa'mıza has ciğer kebabı, Urfa kebabı, domatesli kebap, patlıcan kebaplarıyla Kültür Festivali'ne destek veriyoruz. Şanlıurfa'daki ustalarımızla hep birlikte kebaplar yaptık." dedi.

Şanlıurfalı kebap ustası Mustafa Paf da festivalin çok güzel geçtiğini söyledi.

Şanlıurfa'daki ustaların küçük yaşlardan itibaren kebabın içinde büyüdüğünü vurgulayan Paf, "Gelen şeflerimize karşılıklı tüyolar verdik. Tüyo almaktan ziyade tüyolar verdik. Şanlıurfa kebaplar ve yöresel yemeklerde çok zengindir. " dedi.

Kebaplardan tadan Halil Aslantaş ise festival için geldiği kentte kebapları çok beğendiğini dile getirdi.