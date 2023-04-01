VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrailliler, Netanyahu'nun erteleme kararına rağmen “yargı reformu” protestolarına devam ediyor
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Norveç'te çığ düştü: 4 kişi öldü
Togg adına sahte site kurarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Bakan Dönmez: Ramazanın son günü Karadeniz gazını karaya çıkartacağız
Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşi: Zelenskiy ülkesinin kaderiyle kumar oynuyor
01 Nisan 2023 Cumartesi 22:57:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 22:57:00

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: AA

ABONE OL

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kırsal Yoğunca Mahallesi'nde amca çocukları arasında tarla çitine zarar verilmesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eyyüp S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 1'i ağır 5 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri, hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Etiketler : Şanlıurfa silahlı kavga Jandarma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX