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21 Mayıs 2023 Pazar 08:23:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 08:23:00

Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri ve caddeleri su bastı.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle bazı evleri ve caddeleri su bastı.

Ceylanpınar Belediyesi ekipleri, evlere giren suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, su baskını yaşanan Yenişehir Mahallesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etiketler : şanlıurfa sağanak su baskını
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