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21 Mayıs 2023 Pazar 20:45:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 20:45:00

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ekrem Kodak idaresindeki otomobil, kırsal Yığınot Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Meryem, Melek, Neslihan, Hanım ile Sümeyra Kodak ve 1 yaşındaki bebek yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan sürücü Ekrem Kodak, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Etiketler : Şanlıurfa Siverek ilçesi otomobil
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