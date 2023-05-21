Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ekrem Kodak idaresindeki otomobil, kırsal Yığınot Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Meryem, Melek, Neslihan, Hanım ile Sümeyra Kodak ve 1 yaşındaki bebek yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan sürücü Ekrem Kodak, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.