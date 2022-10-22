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22 Ekim 2022 Cumartesi 19:56:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 19:56:00

Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde tüm gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya karşı yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen operasyonlar sonucu örgütün kırsal yapılanmasının önemli ölçüde sekteye uğratıldığı ve silahlı faaliyetlerinin minimize edildiği belirtildi.

Terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden provokatif paylaşımlarla operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı çağrılar yapılarak kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında, can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi eylem, jandarma bölgesi dahil il ve ilçe mülki sınırlarımızda, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11C maddesi gereğince 23 Ekim saat 00.01'den 6 Kasım saat 23.59'a kadar 15 gün yasaklanmıştır."

Etiketler : Valilik Şanlıurfa yasaklanma
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