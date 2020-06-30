Şanlıurfa'da 79 eve karantina uygulaması başlatıldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ülkenin bir çok noktasında önlem amaçlı karantina uygulaması yapılmaya devam ediyor. Bu illerden bir tanesi de Şanlıurfa.



Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni karantina kararlar aldı.

Kurulun aldığı yeni karara göre Ceylanpınar ilçesinde 2, Eyyübiye ilçesinde 15, Haliliye ilçesinde 19, Karaköprü ilçesinde 23, Siverek ilçesinde 2, Viranşehir ilçesinde 14, Birecik, Harran, Hilvan ve Suruç ilçelerinde birer adres koronavirüs nedeniyle toplamda 79 adreste karantine uygulaması başlatıldı.

29 ADRESTE KARANTİNAYA SON VERİLDİ

Eyyübiye ilçesinde 4, Haliliye ilçesinde 9, Karaköprü ilçesinde 4, Suruç ilçesinde 3, Viranşehir ilçesinde 8 ve Ceylanpınar ilçesinde 1 adreste karantina uygulamasına son verildi.