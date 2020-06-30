  • BIST
    115843
  • Dolar
    6,8585
  • Euro
    7,7124
  • Altın
    390,7440
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Irak'a sağlık yardımı
Sudan eski Dışişleri Bakanı Gandur gözaltına alındı
Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de tepki çeken bir gelişme daha
Şanlıurfa'da 79 eve karantina uygulaması başlatıldı
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Mercedes, ırkçılığa karşı F1'de siyah araç kullanacak
Van'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Turizmde güvenilir adres: Türkiye
İzzet Yıldızhan böyle tepki gösterdi: Yazıklar olsun size
Diyarbakır'daki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 23 tutuklama
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Kudüs' açıklaması
Fahiş fiyatlarıyla gündeme gelmişti... Bakan Ersoy açıkladı: 1 Temmuz'dan itibaren bedava
Fahrettin Altun'dan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne tepki
The Independent Macron'un Türkiye hakkındaki iftiralarını yazdı: Komik duruma düşüyorsunuz
BAE'nin kirli Türkiye oyunu! ABD'de lobi oluşturuyor
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a taziye mesajı
İran'da ikinci dalga şoku! Koronavirüste rekor sayıya ulaşıldı
T24, trol hesabıyla algı yapacaktı çuvalladı sitenin kendi hesabıyla yorum yaptı
2 karış toprak için değer miydi? Arazi kavgasında komşusunu öldürdü
Fransa'nın eski başbakanı Fillon'a 5 yıl hapis cezası verildi
Niğde'de maske takma 'zorunlu' hale geldi
Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüse rastlandı
Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Kısa çalışma ödeneğinde süre bir ay daha uzatıldı
30 Haziran 2020 Salı 00:10:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 00:10:00

Şanlıurfa'da 79 eve karantina uygulaması başlatıldı

ABONE OL

Koronavirüs nedeniyle 79 farklı adrese karantina uygulaması başlatıldı. 29 adreste ise karantinaya son verildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ülkenin bir çok noktasında önlem amaçlı karantina uygulaması yapılmaya devam ediyor. Bu illerden bir tanesi de Şanlıurfa.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni karantina kararlar aldı.

Kurulun aldığı yeni karara göre Ceylanpınar ilçesinde 2, Eyyübiye ilçesinde 15, Haliliye ilçesinde 19, Karaköprü ilçesinde 23, Siverek ilçesinde 2, Viranşehir ilçesinde 14, Birecik, Harran, Hilvan ve Suruç ilçelerinde birer adres koronavirüs nedeniyle toplamda 79 adreste karantine uygulaması başlatıldı.

29 ADRESTE KARANTİNAYA SON VERİLDİ

Eyyübiye ilçesinde 4, Haliliye ilçesinde 9, Karaköprü ilçesinde 4, Suruç ilçesinde 3, Viranşehir ilçesinde 8 ve Ceylanpınar ilçesinde 1 adreste karantina uygulamasına son verildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER