Şanlıurfa'da 6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre kavga, geçtiğimiz Cumartesi günü Siverek'e bağlı Çeltik Mahallesi'nde meydana gelmişti. İzol Aşireti'ne mensup akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Zozan İzol (42), Mustafa Serdar(24), Meral İzol (42) ve Hakkı İzol (49) hayatını kaybederken, Rıdvan Buluş (30) ve Serdar Delen (31) ise yaralıları taşıyan otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.



SİLAHLI KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA



Çatışmaya dönen silahlı kavgada Yusuf Rojhat İzol, Cihan İzol, Serhat Ferman İzol, Cemal İzol ve Mehmet Metin İzol ise yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavganın cep görüntüleri ortaya çıktı. Olay sırasında bir kişi tarafından çekilen görüntülerde, tarlada başlayan taşlı sopalı kavganın ardından 3 otomobille gelen kişilerin olaya karışmasıyla silahlı çatışma çıktığı görülüyor. Kavgayı ayırmak isteyen kadınların da araya girdiği olayda peş peşe açılan ateş sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. İki kişinin gözaltına alındığı kavgada yaralanan 5 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)