Şanlıurfa'da 34 noktadaki karantina sona ererken 55 yeni nokta ise karantinaya alındı
Şanlıurfa'da 55 farklı yer korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, 34 yerdeki karantina uygulaması ise sona erdi.
Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karantina kararlarını hayata geçirdi. Kurulun aldığı kararda, Eyyübiye ilçesinde 11 yer, Haliliye ilçesinde 12 yer, Karaköprü ilçesinde 16 yer, Akçakale ilçesinde 2 yer, Ceylanpınar ilçesinde 7 yer, Harran ilçesinde 2 yer, Siverek ilçesinde 2 yer, Halfeti ilçesinde 1 yer, Suruç ilçesinde 1 yer, Viranşehir ilçesinde 1 yer korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. 34 yerdeki karantina uygulaması ise sona erdirildi.
- Şanlıurfa'da 34 noktadaki karantina sona ererken 55 yeni nokta ise karantinaya alındı
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